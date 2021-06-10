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Суд разделил имущество Евгения Петросяна и Елены Степаненко

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Хамовнический суд Москвы поставил точку в процессе по разделу имущества между юмористами Евгением Петросяном и Еленой Степаненко.

Супруги разделили имущество пополам, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на адвоката Петросяна Сергея Жорина.

Однако экс-супруга Евгения Вагановича надеялась на совсем иной исход. Елена Григорьевна хотела отсудить у экс-супруга аж 80% имущества.

Сергей Жорин отметил, что реальная стоимость имущества Петросяна существенно меньше заявленной в Сети.

Он объяснил это тем, что основной объём — по количеству, но не по стоимости — занимают книги. Библиотека юмориста насчитывает более 2500 томов. По словам Жорина, в некоторых случаях, стоимость услуг экспертизы каждого издания превышала его стоимость.

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Суд разделил имущество Петросяна и Степаненко: неожиданные итоги
Автор: Снежана Шахова
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