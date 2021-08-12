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МакSим перечислила имена врачей, которые вернули её с "того света"

Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Исполнительница хита "Знаешь ли ты" певица МакSим до сих пор не верит в то, что провела в коме больше месяца. Больше всего артистку радует то, что она может дышать самостоятельно, без ИВЛ.

МакSим перечислила имена врачей, которые вернули её с "того света"

Марине Абросимовой (настоящее имя МакSим) в июне этого года поставили диагноз "пневмония". Поражение лёгких у неё составляло более 70%. Медики ввели её в искусственную кому, чтобы помочь организму справляться с недугом.

Как только состояние певицы улучшилось, она начала делать первые посты в Instagram.

В первую очередь артистка отметила тех самоотверженных медиков, которые спасли её от смерти.

"Хочу поблагодарить врачей и весь персонал больницы. Это настоящие профессионалы своего дела, которые спасли меня. Спасибо вам большое! Я благодарна всем, что продолжаю жить на этой Земле!" — написала исполнительница.

Боролись за жизнь Марины Абросимовой врач-ревматолог, заведующая ревматологическим отделением № 1 Зинаида Мутовина. Немалую роль в спасении певицы сыграли врачи анестезиологи-реаниматологи высшей категории Елена Филимонова и Денис Павлов. Лечила певицу и главный врач больницы, доктор медицинских наук, Герой труда России Марьяна Лысенко.

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Макsим ПЕРВЫЙ СНИМОК МАКSИМ ИЗ БОЛЬНИЦЫ ПОСЛЕ ВЫХОДА ИЗ КОМЫ-Певица Максим новости
Автор: Елена Былкина, Редактор: Ольга Алексеева
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