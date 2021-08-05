Владимир Стеклов вместе с женой трехлетней дочерью борются с COVID-19

Худрук Московского Современного художественного театра и народный артист России Владимир Стеклов был госпитализирован 28 июля. Сейчас, по сообщению, врачей его состояние оценивается как стабильное.

Супруга знаменитого актера Ирина рассказала изданию "СтарХит" о том, как она сама боролась с коронавирусом дома и почему решила лечь в больницу. По ее словам, от госпитализации отказывалась до последнего, однако, несколько дней заболела дочь, трехлетняя Арина. С температурой 38 и кашлем девочку доставили детскую больницу вместе с матерью.

Ирина Стеклова Заболела вскоре после того, как ее мужа с 50% поражением легких увезли врачи. Самым трудным из всех симптомов для нее оказалось воздействие вируса на нервную систему:

"Происходит нечто мне не свойственное — постоянно текут слезы".

Сейчас температура Владимира Стеклова стабилизировалась, но прогнозы, как говорят медики, делать пока рано. Не смотря на это, народный артист уже планирует "побег домой".

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