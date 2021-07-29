Выяснились детали госпитализации артиста Владимира Стеклова

73-летний артист Владимир Стеклов, известный по роли прапорщика Кантемирова в сериале "Кадетство", сейчас находится под наблюдением медиков в Филатовской больнице. Симптомы болезни артиста указывают на коронавирусную инфекцию.

Владимир Стеклов в срочном порядке на машине скорой помощи был доставлен в Филатовскую больницу.

Приехавшие врачи зафиксировали такие симптомы, как одышка, кашель, температура тела 39 градусов по Цельсию. Артист настолько плохо себя чувствовал, что периодически терял сознание. Есть предположение, что обмороки были обусловлены тем, что кровь недостаточно насыщалась кислородом.

Официальной информации о том, что артист болен коронавирусом, пока нет.

Судя по симптомам, артист инфицирован коронавирусом. ПЦР-тест он пока не сдавал.

Артист сыграл десятки ролей в успешных российских сериалах и фильмах. Среди известных картин с его участием — "Кадетство", "Я лечу", "Москва. Три вокзала", "Антикиллер-2" и другие.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.