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Собчак высказалась об усилении классового неравенства

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Журналистка Ксения Собчак уверена, что локдауны стран — бесполезные меры, которые приводят только к ущемлению прав представителей среднего класса.

Собчак высказалась об усилении классового неравенства

В своём Instagram-аккаунте Ксения Собчак поразмышляла над тем, к чему привело ограничение передвижения граждан в период пандемии.

Опыт светской львицы говорит о том, что состоятельные граждане успешно обходят все запреты и ограничения.

"Давайте уже скажем откровенно, все эти локдауны стран — чудовищное лицемерие. Посмотрите ленту: никто не изменил традициям, все кто хотел, слетали на каннский фестиваль, в ленте народ то в Италии, то в СентТропе. Просто бумажек стало больше. Въехать можно куда угодно, будем реалистами, и все кто хотел обзавелись и нужными документами и знают как легально обходить все ограничения. Ну как крайний вариант-летишь в Грецию и оттуда уже в любую европейскую страну", — написала журналистка в своём микроблоге.

Ксения Анатольевна уверена, что для богатых людей создали очень комфортные условия для путешествий.

"Пустой Рим, Пустые музеи, везде стало меньше туристов, путешествовать стало приятнее! Кому же стало хуже от вашего мирового лицемерия и перекрытого авиасообщения? Как всегда — среднему классу. И это бесит больше всего. Страдают те, кому дорого летать джетами и делать медобслуживание или бизнесвизу в Европу. Чего добились? Только усилили классовое неравенство вашим лицемерием. Как обычно — хотели как лучше, пoлучилось как всегда", — пишет Собчак .

Пост журналистки вызвал самую живую реакцию интернет-аудитории.

"А средний класс есть? Не слышали, если он когда-то и был, то сейчас это — нищий класс";

"И вакцинироваться будут одни бедняки, потому что их заставляют, угрожая потерей работы. А богачи себе всё купят и ничего делать не будут. Эксперименты над людьми", — возмущаются фолловеры.

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Ксения Собчак на отдыхе в Италии/про отдых и плитку в отеле.
Автор: Елена Былкина
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