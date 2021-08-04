Каменских снялась в необычном купальнике, блеснув грудью

Замысловатый по конструкции купальник певицы Насти Каменских напоминает шторы. Сетевые остряки пошутили, что артистка забыла "занавесить окна".

Похудевшая Настя Каменских периодически балует своих подписчиков откровенными снимками. Обладательница фигуры, напоминающей по форме "песочные часы", охотно демонстрирует свои соблазнительные формы.

Певица предстала перед поклонниками в красном купальнике. Яхта и морской антураж добавил снимку эстетики.

Фолловеры изучают снимки со всей тщательностью, не упуская не единую деталь из интересного контента артистки.

Интернет-пользователи подметили, что откровенность купальника Насти можно регулировать, так как его верхняя часть устроена по принципу штор.

Каменских отрегулировала свой бюстгальтер в рамках дозволенного, но при этом слегка приоткрыла свою красивую грудь.

Поклонники певицы поспешили восхититься красотой звезды.

"Если не фотошоп, то шедевральная фигура"; "Бесстыдница"; "Шикарная женщина"; "А где в это время был Алексей", — комментировали снимок в Сети.

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