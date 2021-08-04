Ольга Бузова провела романтический вечер со знаменитым турецким ресторатором Нусретом Гёкче.
Звезда "Дома-2" весело проводит время на отдыхе.
Знаменитость не упустила случая посетить ресторан, в котором блюда известным людям подаёт сам повар-виртуоз Нусрет Гёкче.
Известный на весь мир турецкий ресторатор, ставший популярным в Сети благодаря своем ловким кулинарным фокусам, уделил особое внимание Бузовой.
Он проделал перед Ольгой свой знаменитый трюк с нарезанием стейка и посыпанием солью. Его фирменное движение давно покорило интернет. Он прославился особым способом посыпания мяса солью: изящно изогнутая к предплечью рука, с пальцев которой через локоть на блюдо сыплется приправа.
Ольгу Бузову восхитила личность повара.
"С человеком, который создал свою империю с нуля …Показав всем, что все возможно 🙌🏻 Восхищена им. Сорри за плохое качество фото, не хотелось отвлекать Гехче от работы!!! Но главное тут — смысл. Не бойтесь мечтать!!!! И уходите от тех людей, кто в вас не верит", — написала звезда жизнеутверждающий пост в своём Instagram-аккаунте.
Пользователи отметили, что Ольга хорошо смотрится с Гехче.
"Хороший парень. Кажется ты от него уже беременна, батюшки", — написали фолловеры.
"Ага, завтра в ЗАГС идём", — ответила Бузова.
"Думала он руку просит её, а он свою соль сыпать начал", — шутили подписчики.
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