Турецкий миллионер покормил Бузову с ножа

Ольга Бузова провела романтический вечер со знаменитым турецким ресторатором Нусретом Гёкче.

Звезда "Дома-2" весело проводит время на отдыхе.

Знаменитость не упустила случая посетить ресторан, в котором блюда известным людям подаёт сам повар-виртуоз Нусрет Гёкче.

Известный на весь мир турецкий ресторатор, ставший популярным в Сети благодаря своем ловким кулинарным фокусам, уделил особое внимание Бузовой.

Он проделал перед Ольгой свой знаменитый трюк с нарезанием стейка и посыпанием солью. Его фирменное движение давно покорило интернет. Он прославился особым способом посыпания мяса солью: изящно изогнутая к предплечью рука, с пальцев которой через локоть на блюдо сыплется приправа.

Ольгу Бузову восхитила личность повара.

"С человеком, который создал свою империю с нуля …Показав всем, что все возможно 🙌🏻 Восхищена им. Сорри за плохое качество фото, не хотелось отвлекать Гехче от работы!!! Но главное тут — смысл. Не бойтесь мечтать!!!! И уходите от тех людей, кто в вас не верит", — написала звезда жизнеутверждающий пост в своём Instagram-аккаунте.

Пользователи отметили, что Ольга хорошо смотрится с Гехче.

"Хороший парень. Кажется ты от него уже беременна, батюшки", — написали фолловеры. "Ага, завтра в ЗАГС идём", — ответила Бузова. "Думала он руку просит её, а он свою соль сыпать начал", — шутили подписчики.

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