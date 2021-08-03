Кепка стала неотъемлемой частью образа звезды Comedy Club Гарика Мартиросяна. Причина этого кроется в том, что комик активно теряет волосяной покров. На голове шоумена образовалась солидная залысина.
Гарик Мартиросян с хорошей долей самоиронии относится к изменениям в своей внешности.
Юморист снял кепку и показал свою редеющую шевелюру. Сфотографировался шоумен на фоне раскидистого дерева-светильника таким образом, что создаётся иллюзия будто дерево растёт прямиком из его головы.
"Нарастил волосы. Прижились. Теперь надо к парикмахеру-электрику", — подписал снимок Мартиросян.
Подписчики оценили забавную фотографию Гарика.
"Как хорошо данная прическа подчеркивает овал лица… двойной овал лица";
"Сразу вспомнил про Мюнхаузена и вишнёвую косточку. Гарик, в тебя стреляли?";
"Не обманывай себя, ведь не прижилась вовсе. Срочно в марафоны личностного роста";
"Ага, только к парикмахеру-дроворубу, так сказать привести в божеский вид", — комментировали снимок фолловеры.
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