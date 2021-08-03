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Лысеющий Гарик Мартиросян "нарастил" волосы

Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Кепка стала неотъемлемой частью образа звезды Comedy Club Гарика Мартиросяна. Причина этого кроется в том, что комик активно теряет волосяной покров. На голове шоумена образовалась солидная залысина.

Гарик Мартиросян
Гарик Мартиросян

Гарик Мартиросян с хорошей долей самоиронии относится к изменениям в своей внешности.

Юморист снял кепку и показал свою редеющую шевелюру. Сфотографировался шоумен на фоне раскидистого дерева-светильника таким образом, что создаётся иллюзия будто дерево растёт прямиком из его головы.

"Нарастил волосы. Прижились. Теперь надо к парикмахеру-электрику", — подписал снимок Мартиросян.

Подписчики оценили забавную фотографию Гарика.

"Как хорошо данная прическа подчеркивает овал лица… двойной овал лица";

"Сразу вспомнил про Мюнхаузена и вишнёвую косточку. Гарик, в тебя стреляли?";

"Не обманывай себя, ведь не прижилась вовсе. Срочно в марафоны личностного роста";

"Ага, только к парикмахеру-дроворубу, так сказать привести в божеский вид", — комментировали снимок фолловеры.

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