Соседов рассказал о сказочном богатстве Аллы Пугачёвой

Музыкальный критик Сергей Соседов уверен, что успешные представители российского шоу-бизнеса не будут бедствовать, даже если ограничения, связанные с коронавирусом, продлятся. По словам, критика, многие артисты обеспечили безбедную жизнь не только себе, но и своим детям и внукам. В качестве примера он привёл Аллу Пугачёву и Максима Галкина.

Соседов считает, что наследникам Примадонны не нужно прилагать в этой жизни никаких усилий, так как за них это сделали их звёздные родители.

"Лиза, Гарри — они могут прожигать жизнь, потому что у них уже такое состояние, что нам с вами даже не снилось", — отметил музыкальный критик в беседе с News.ru.

Пандемия коронавируной инфекции, по мнению Соседова, не сильно отразилась на финансах знаменитостей.

"В ковидный год могут быть копеечные заработки. Можно было и вообще ничего не заработать, а жить на своей "старой подушке". Так, кстати, многие живут. Те же артисты. Они прибедняются, что нищие, но у них подушка-то какая? Сумасшедшая. То, что они год не выступали, это не значит, что они обнищали", — заявил Соседов.

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