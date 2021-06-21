Пугачёва и Галкин приобрели шикарный пентхаус на Кипре

18 июня Максим Галкин отпраздновал свой 45-летний юбилей. По информации Вlitz. plus, звёздные супруги порадовали себя в честь знаменательной даты масштабным приобретением. Артисты купили элитную недвижимость на острове в Средиземном море.

В замке представители селебрити в деревне Грязь живут в атмосфере роскоши и красоты. Максим Галкин старательно обустроил "райский" сад, который часто становится объектом съёмок в Instagram артиста.

Несмотря на это, супругам тоже хочется сменить обстановку. Ранее Пугачёва и Галкин отдавали предпочтение отдыху в Латвии, однако теперь их потянуло на Кипр.

Издание Вlitz.plus отмечает, что звёзды не ограничились простым визитом на островное государство, а пожелали приобрести в курортном месте свою собственную недвижимость.

Сообщается, что пара купила шикарный пентхаус в элитной новостройке площадью 470 квадратных метров.

Апартаменты располагаются на южном побережье моря в Лимассоле. Стоимость дома оценивается примерно в 10 миллионов евро (почти 900 миллионов рублей).

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