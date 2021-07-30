Адвокат по делу Ефремова скоропостижно умер

Юрист Вадим Никулин, представляющий в суде интересы пострадавшей стороны по делу актёра Михаила Ефремова, внезапно умер.

Коллега Никулина рассказал о случившемся журналистам.

Вдова Захарова ранее жаловалась, что Ефремов "забыл" выплатить ей компенсацию.

"Я узнал об этом случайно: позвонил Вадиму, трубку взяла жена. У меня сразу закралось дурное предчувствие. Супруга сказала фразу, которая теперь врезалась мне в память: "Мы легли спать вместе, а проснулась я одна". Это страшная трагедия, и мне не хватает слов, чтобы выразить всю свою скорбь", — цитирует слова юриста "Комсомольская правда".

Как сообщает издание, умерший адвокат несколько раз предпринимал попытки войти в дело Михаила Ефремова. Его старания, однако, не увенчались успехом.

Суды отказались признать гражданскую супругу погибшего в ДТП водителя Ирину Стерхову потерпевшей, так как дала о себе знать официальная жена Маргарита Захарова.

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