Вдова Захарова рассказала, что Ефремов "забыл" выплатить ей компенсацию

Гражданская жена мужчины, погибшего в результате ДТП с участием актёра, объяснила, что так и не дождалась обещанных средств.

По словам Ирины Стерховой, юристы обещали, что Михаил Ефремов возместит ей моральный ущерб, но денег она до сих пор не получила.

"Всё, пропали", — объяснила Ирина в беседе с "МК".

Женщина рассказала, что телефон её молчит сутками, у дома стоит автомобиль Сергея, а сайт Госуслуг поздравил Захарова с днём рождения.

Сейчас актёр отбывает наказание в Белгородской колонии, работая в швейной мастерской. Актёру предстоит провести в тюрьме семь с половиной лет.