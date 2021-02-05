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Вдова Захарова рассказала, что Ефремов "забыл" выплатить ей компенсацию

Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Гражданская жена мужчины, погибшего в результате ДТП с участием актёра, объяснила, что так и не дождалась обещанных средств.

По словам Ирины Стерховой, юристы обещали, что Михаил Ефремов возместит ей моральный ущерб, но денег она до сих пор не получила.

"Всё, пропали", — объяснила Ирина в беседе с "МК".

Женщина рассказала, что телефон её молчит сутками, у дома стоит автомобиль Сергея, а сайт Госуслуг поздравил Захарова с днём рождения. 

Сейчас актёр отбывает наказание в Белгородской колонии, работая в швейной мастерской. Актёру предстоит провести в тюрьме семь с половиной лет.

 

 

 

 

 

 

Автор: Елена Былкина
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