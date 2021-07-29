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Певицу МакSим снова ввели в медицинскую кому

Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Радость поклонников о выздоровлении певицы МакSим оказалась преждевременной.

Певицу МакSим снова ввели в медицинскую кому

Медики ранее проверяли, насколько организм артистки способен существовать без поддержки сложной аппаратуры.

Марину Абросимову (настоящее имя исполнительницы) удалось привести в чувства. Певица даже пообщалась с врачами.

"Пришла в себя и начала контактировать с медиками. Хотя МакSим уже произносит слова, врачи оценивают ее состояние как тяжелое", — объясняла ранее представитель певицы Маргарита Соколова.

Состояние МакSим по-прежнему вызывает опасения. В больнице её периодически выводят из медикаментозной комы, однако вскоре опять погружают в сон.

Артистка слаба, поэтому силу её организма берегут, погружая 38-летнюю женщину в искусственный сон

"Ее выводят из медикаментозного сна в зависимости от показаний сканирования. Если она чувствует себя более или менее нормально, то она бодрствует. Если они видят, что организму нужен сон и отдых, то они вводят ее опять в медикаментозный сон. Меняется состояние", — цитирует слова своего источника "Пятый канал".

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Автор: Елена Былкина
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