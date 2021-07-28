Раймонд Паулс навсегда уходит со сцены

В ближайшие выходные в Латвийском национальном театре состоится прощальный концерт непревзойдённого мэтра Раймонда Паулса.

85-летний народный артист СССР, пианист и композитор Раймонд Паулс заявил о своём намерении покинуть сцену.

Маэстро объяснил, что прекратить выступления он вынужден из-за проблем со здоровьем.

Юбилейные концерты станут финальными в сценического карьере знаменитого музыканта. Попрощаться с публикой мэтр решил на волшебном языке музыки.

Порадовать поклонников концерта Паулс намеревался ещё в начале 2021 года, однако пандемия разрушила планы музыканта.

"У меня были моменты, которые заставляли меня думать, что я все-таки должен прекратить концертировать. Здоровье — мои ноги работают не так хорошо, как должны бы", — цитирует слова Паулса журнал Kas Jauns.

Композитор тесно сотрудничал с такими именитыми звёздами, как Алла Пугачева, София Ротару, Лайма Вайкуле, Эдита Пьеха и со многими другими артистами.

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