Евгений Петросян и Татьяна Брухунова привились от COVID-19

Евгений Петросян и его молодая жена Татьяна Брухунова привились от COVID-19. На странице юмориста в Instagram появилось совместное фото с женой, на котором они демонстрируют свои сертификаты о вакцинации.

Многие поклонники артиста раскритиковали его за прививку.

"Последствия перенесенного ковида гораздо страшнее. Поверьте мне как переболевшему", — ответил артист критикам.

Евгений Петросян заботится о своём здоровьем, и решения принимает самостоятельно, а не под чьим-либо влиянием.

Недавно артист вернулся из отпуска на Мальдивах, где отдыхал с молодой супругой. Судя по снимкам, Петросян счастлив в новом браке. Супруги отдыхали две недели, после чего вернулись домой, где их ждал маленький сын Ваган.

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