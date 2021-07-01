Юморист Евгений Петросян вместе с женой и сыном две недели отдыхал на Мальдивах. Снимками с курорта, а также впечатлениями поделилась на своей странице в Instagram жена артиста, Татьяна Брухунова.
За отдых на райских островах Петросян выложил немалую сумму денег.
Известно, что сутки проживания в отеле обошлись примерно в 96 тысяч рублей. Возможно, супруги сняли более дорогое жильё. В общей сложности за две недели проживания артист заплатил примерно 1 миллион 344 тысячи рублей. Плюс к этой сумме нужно прибавить стоимость перелёта, которая, как сообщает "Комсомольская правда", составила примерно 1 миллион 322 тысячи рублей. Таким образом, двухнедельный отдых обошёлся супругам более чем в 2,5 миллиона рублей.
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен
Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.
Подписчики Евгения Петросяна и Татьяны Брухуновой следили за отпускным контентом знаменитостей в социальных сетях, так и не дождавшись от пары совместных снимков с отдыха.