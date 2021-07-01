Евгений Петросян потратил на отдых на Мальдивах 2,5 миллиона рублей

Юморист Евгений Петросян вместе с женой и сыном две недели отдыхал на Мальдивах. Снимками с курорта, а также впечатлениями поделилась на своей странице в Instagram жена артиста, Татьяна Брухунова.

За отдых на райских островах Петросян выложил немалую сумму денег.

Известно, что сутки проживания в отеле обошлись примерно в 96 тысяч рублей. Возможно, супруги сняли более дорогое жильё. В общей сложности за две недели проживания артист заплатил примерно 1 миллион 344 тысячи рублей. Плюс к этой сумме нужно прибавить стоимость перелёта, которая, как сообщает "Комсомольская правда", составила примерно 1 миллион 322 тысячи рублей. Таким образом, двухнедельный отдых обошёлся супругам более чем в 2,5 миллиона рублей.

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