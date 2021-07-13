Певица МакSим по-прежнему находится в состоянии медикаментозной комы. Вести о самочувствии артистки изменчивы и противоречивы.
Концертный директор певицы МакSим (настоящее имя Марина Абросимова) Маргарита Соколова, рассказала, почему от поклонников тяжелобольной артистки скрывают полную информацию о состоянии знаменитости.
Фанаты МакSим настойчиво обратились к директору певицы, требуя предоставить достоверную информацию о здоровье исполнительницы хита "Знаешь ли ты", чтобы никто не "высасывал новости из пальца".
Соколова на это ответила довольно категорично.
"Существует врачебная тайна. И без разрешения родственников, в том числе, мы не вправе оглашать. Каждая инфа имеет свои границы. И эта информация касается только близкого окружения", — объяснила директор звезды в своём микроблоге.
Уже больше месяца за жизнь МакSим борются медики. 38-летняя певица не может дышать самостоятельно, поэтому её жизнь зависит от работы аппарата по искусственной вентиляции лёгких. Попытки вывести артистку из медикаментозной комы тоже пока не предпринимаются.
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