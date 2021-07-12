Дэнни Трехо и Голливуд: "Я никогда не думал, что выйду из тюрьмы"

У него были все шансы закончить свою жизнь быстро и бесславно: на героиновой игле или в одной из самых печально известных тюрем Америки. И мир никогда бы не узнал о том, что "Мачете не эсэмэсит".

Дэнни Трехо начал курить марихуану в восемь лет, к двенадцати пристрастился к алкоголю, а в подростковом возрасте уже стал героиновым наркоманом. Свой боксёрский талант он развивал на улицах родного Лос-Анджелеса, и криминальные похождения неоднократно заканчивались тюремными сроками. Трехо провёл за решёткой в общей сложности 11 лет за торговлю наркотиками и вооружённые грабежи.

"Я думал, что никогда не выйду из тюрьмы", — говорит Дэнни Трехо.

Но в 1969 году он вышел. Сейчас, в 2021, Дэнни Трехо — голливудская звезда первой величины, за его плечами около двухсот ролей в фильмах и сериалах. Как ему это удалось?

"Когда вы, наконец, начинаете осознавать: "Подожди минутку, парень, это неправильно", — вот тогда действительно начинается исцеление", — уверен актёр.

Недавно 77-летний Дэнни Трехо написал книгу "Трехо. Моя жизнь: преступление, искупление и Голливуд". В мемуарах актёр рассказал о своём жизненном пути, который чаще был усыпан терниями, чем розами.

"Я заключил сделку с Богом в 1968 году: "Если ты позволишь мне умереть с достоинством, я буду произносить Твоё имя каждый день. И я сделаю всё, что смогу, для моего товарища по заключению". Я никогда не думал, что выйду из тюрьмы. И Бог выпустил меня из тюрьмы. Я вышел 23 августа 1969 года. Я должен сказать, что с Богом ничто не может причинить вам боль. Всё возможно. Без Бога ты мёртв. И я знаю, что был бы мёртв без веры, которая у меня есть", — объяснил Трехо свой успех в эфире телеканала Fox News.

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