Юлия Барановская обратилась к подписчикам из онкоцентра

Телеведущая Юлия Барановская объяснила, что на ранних стадиях онкология лечится успешнее, чем в запущенной форме.

Юлия Барановская внимательно следит за собственным здоровьем. Мама троих детей прекрасно выглядит и не упускает случая проверить состояние своего организма.

Телеведущая объяснила, что прошла тщательное обследование, чтобы быть уверенной в том, что её жизни и здоровью ничего не угрожает.

"В современном мире онкология является весьма распространенным заболеванием. Именно поэтому очень важно выявлять онкологические заболевания на ранних стадиях, когда шансы выздоровления высоки. Решила провериться. Поначалу было немного боязно, но благодаря консультации с ведущими онкологами страны я смогла больше узнать о своем организме", — написала экс-супруга Андрея Аршавина в своём Instagram-аккаунте.

В центе, где обследуется звезда ТВ, на стене висит оптимистичный лозунг:

"Рак боится смелых. Убедись, что ты здоров".

Поклонники поддержали Юлию, отметив, что она ведёт себя весьма благоразумно.

"Согласен. Здоровье надо держать под контролем и вовремя проходить обследования"; "Юля, вы не только красавица, но и умница"; "Юля, как вы не испугались. Всегда страшно идти к докторам. Особенно если есть подозрения на рак"; Спасибо, Юлечка, что показываете женскую житейскую мудрость. Горжусь Вами!", — комментируют пост Барановской в Сети.

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