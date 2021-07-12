EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Зеленскому понадобилось срочно легализовать марихуану
"Домой с победой": как в Италии встречали победителей Евро-2020
Брежнева ещё до Королёвой бегала в лавандовом поле в платье с открытой спиной
Латвийский режиссёр рекомендовал властям "забрать умных людей из России"
"Десять раз это всё опровергли": Песков прокомментировал "перенос" выборов
Волна поёт: что происходит между США и КНР в Южно-Китайском море
"Солидарность ЕС в действии": Литве помогут через Frontex
Гарик Харламов восхищён коммерческой жилкой Дмитрия Гордона
В Думе настаивают на разморозке накопительных пенсий

Юлия Барановская обратилась к подписчикам из онкоцентра

Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Телеведущая Юлия Барановская объяснила, что на ранних стадиях онкология лечится успешнее, чем в запущенной форме.

Юлия Барановская обратилась к подписчикам из онкоцентра

Юлия Барановская внимательно следит за собственным здоровьем. Мама троих детей прекрасно выглядит и не упускает случая проверить состояние своего организма.

Телеведущая объяснила, что прошла тщательное обследование, чтобы быть уверенной в том, что её жизни и здоровью ничего не угрожает.

"В современном мире онкология является весьма распространенным заболеванием. Именно поэтому очень важно выявлять онкологические заболевания на ранних стадиях, когда шансы выздоровления высоки. Решила провериться. Поначалу было немного боязно, но благодаря консультации с ведущими онкологами страны я смогла больше узнать о своем организме", — написала экс-супруга Андрея Аршавина в своём Instagram-аккаунте.

В центе, где обследуется звезда ТВ, на стене висит оптимистичный лозунг:

"Рак боится смелых. Убедись, что ты здоров".

Поклонники поддержали Юлию, отметив, что она ведёт себя весьма благоразумно.

"Согласен. Здоровье надо держать под контролем и вовремя проходить обследования";

"Юля, вы не только красавица, но и умница";

"Юля, как вы не испугались. Всегда страшно идти к докторам. Особенно если есть подозрения на рак";

Спасибо, Юлечка, что показываете женскую житейскую мудрость. Горжусь Вами!", — комментируют пост Барановской в Сети.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

Юлия Барановская - Бэкстейдж Мужское / Женское. Рум тур квартиры
Автор: Елена Былкина, Редактор: Ольга Алексеева
Последние материалы
На Кубе начался майдан. Приготовиться России
Зеленскому понадобилось срочно легализовать марихуану
Мать Аршавина обвинила тяжелобольную Казьмину в неудачах сына
"Домой с победой": как в Италии встречали победителей Евро-2020
Брежнева ещё до Королёвой бегала в лавандовом поле в платье с открытой спиной
Повышая градус: Белоруссию обвиняют в ведении "гибридной войны"
Латвийский режиссёр рекомендовал властям "забрать умных людей из России"
"Десять раз это всё опровергли": Песков прокомментировал "перенос" выборов
Лекарства, вызывающие диабет
Волна поёт: что происходит между США и КНР в Южно-Китайском море
Популярное
Здоровье
Доктор Евдокименко: COVID запущен вместо войны

Павел Евдокименко рассказал правду об искусственном происхождении и целях распространения COVID-2019.

Доктор Евдокименко: COVID запущен вместо войны
"Мы призываем ЕС": Литва придумала, как ответить "режиму Лукашенко"
Мир. Новости мира
"Мы призываем ЕС": Литва придумала, как ответить "режиму Лукашенко"
Экономика и бизнес
Дублер Босфора не страшен России
Здоровье
Шах и мат антиваксерам от профессора НИЦ им. Гамалеи
Усам Оздемиров Богатые не попадут в налоговый рай Усам Оздемиров Любовь Степушова Стоят ли США за убийством президента Гаити Любовь Степушова Василий Амирджанов Истерия с вакцинацией роняет доверие граждан Василий Амирджанов
Мир. Новости мира
Не обсуждается: ЕС вынес решение по санкциям против России
Политика. Новости и аналитика
МИД РФ "собрал" в один доклад все нарушения прав человека в США и других странах
Инцидент почти исчерпан: "Амур" возвращается домой
Происшествия
Инцидент почти исчерпан: "Амур" возвращается домой
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2021, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников