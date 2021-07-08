Игорь Николаев пожаловался на проблемы со здоровьем

Певец и композитор Игорь Николаев сильно изменился внешне. Артист прибавил в весе, что навело поклонников на мысли о том, что со здоровьем звезды не всё гладко. Сам Николаев подтвердил эти подозрения откровенно рассказав, что ему довелось пережить в последние месяцы.

Игорь Николаев весной 2020 года был госпитализирован в больницу с тяжёлой формой пневмонии. Артист предпочёл не посвящать публику в свои проблемы, однако СМИ тогда прознали про его недуг и круглые сутки муссировали эту тему.

"Мне тогда поставили диагноз не коронавирус, а двусторонняя пневмония. Я оказался в "авангарде" — вместе с Левой Лещенко и Надей Бабкиной. Мы были как первопроходцы, как первые космонавты, которые улетели в нечто неведомое — не в космос, а в ковид", — цитирует слова музыканта "Комсомольская правда".

Автор и исполнитель хита "Выпьем за любовь" рассказал о симптомах, которые его пугали.

"Самые неприятные симптомы — перепады температуры: то очень высокая, то очень низкая. И мерзковатая погода за окнами не радовала — то поземка, то мокрый снег. Но депрессии у меня не было. Хотя я лежал с двумя катетерами в венах", — объяснил Николаев.

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