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Эксклюзивчик: Собчак рассказала, как защищают Путина от коронавируса

Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Журналистка Ксения Собчак поведала, какие меры предосторожности предпринимают в администрации президента страны, чтобы оградить Владимира Путина от COVID-19.

Эксклюзивчик: Собчак рассказала, как защищают Путина от коронавируса

Ксения Анатольевна проявила удивительную осведомлённость о том, какие меры предпринимаются, чтобы рабочие контакты Путина были для него максимально безопасны.

По словам Собчак, всех, кому предстоит встретиться с президентом РФ, отправляют на двухнедельный карантин.

"Эксклюзивчик: перед прямой линией Путина обеих ведущих (как обычно) должны были упрятать в Президент-отель под охрану ФСО на двухнедельный карантин. Это несмотря на то, что у всех есть и прививки, и QR-коды, и всё что угодно", — пишет Собчак в своём Telegram-канале "Кровавая барыня".

При этом журналистка отмечает, что для некоторых ViP-персон делаются некоторые поблажки.

"Но при этом все равны, да не равнее. Поэтому Березовская уехала в отель, а Наиля Аскер-заде выпросила таки для себя возможность сидеть на собственной даче две недели, но тоже под надзором ФСОшников. Вот такие вот встречи с Путиным", — сообщает Ксения Анатольевна.

Особенно светскую львицу позабавило то, что не избежал карантина и сам изобретатель вакцины Гинцбург из центра Гамалеи.

"Его самого, профессора и врача, который изобрёл вакцину, тоже посадили на двухнедельный карантин в Президент-отель. И это, конечно, сюрреалистичная ситуация: придумывай вакцину, делай ее / не делай, все равно просидишь две недели фсошного карантина", — иронизирует Ксения.

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Автор: Елена Былкина, Редактор: Ольга Алексеева
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