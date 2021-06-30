EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Почему взлетают цены на ПРЦ-тесты и что с этим может сделать государство
Даёшь российское электричество: экспорт электроэнергии бьёт рекорды
Жителей Подмосковья предупредили о начале летней миграции лягушек
Цифровой контроль Подмосковья признали лучшим в России
В ОК появился сервис адаптации текста для людей с дислексией
Почему Bellingcat защищает "Проект"
Инженеры из Сингапура разработали тараканов-разведчиков
В Красногорске осудили женщину за убийство гражданского мужа и подруги
Профессор Ревич рассказал, сколько нельзя употреблять алкоголь после вакцинации

Ирина Отиева перестала выходить на связь после участия в ток-шоу Малахова

Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

О популярной некогда певице Ирине Отиевой уже давно ничего не слышно.

В начале прошлого года звезда 90-х приняла участие в ток-шоу Андрея Малахова. Тогда поклонники решили, что она вернулась в шоу-бизнеса. Но после передачи артистка стала вести ещё более закрытый образ жизни.

Позже в интервью изданию "Собеседник" Отиева призналась, что восприняла всё случившиеся как предательство, так как всё, что было показано на экране, не соответствовало реальности.

Сейчас Ирина Отиева не только не появляется на публике и на телевидении, но и прекратила общаться с близкими друзьями. Стилист Джордж Ровалс, который лично знаком с певицей подтвердил, что та полностью ушла в себя. По словам Ровалса, после шоу Малахова, у звезды действительно пропало желание вести публичный образ жизни.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

Отиева стала затворницей после подлого предательства Малахова
Автор: Снежана Шахова
Последние материалы
Мария Миронова опубликовала редкое фото старшего сына
Жить станет проще: малому бизнесу готовят новый налоговый режим
Рука банкира - владыка: как манипулируют льготными кредитами для бизнеса
Конфликтовать с Россией и Ираном для США теперь — смерти подобно
Почему взлетают цены на ПРЦ-тесты и что с этим может сделать государство
Даёшь российское электричество: экспорт электроэнергии бьёт рекорды
Алексей Филатов: сейчас отовариваются в супермаркете и едят дома, а не в ресторане
Жителей Подмосковья предупредили о начале летней миграции лягушек
Цифровой контроль Подмосковья признали лучшим в России
Людмила Адилова: Надо добиться признания геноцида русского и советского народа в годы ВОВ
Популярное
Российский шоу-бизнес
Отпуск Петросяна с супругой на Мальдивах завершился слезами

Подписчики Евгения Петросяна и Татьяны Брухуновой следили за отпускным контентом знаменитостей в социальных сетях, так и не дождавшись от пары совместных снимков с отдыха.

Отпуск Петросяна с супругой на Мальдивах завершился слезами
В Сети не узнали Собчак без макияжа
Российский шоу-бизнес
В Сети не узнали Собчак без макияжа
Мир. Новости мира
Запад твердо решил "скинуть Украину с баланса"
Российский шоу-бизнес
Коллега Гулбиса выдвинул свою версию смерти актёра
Любовь Степушова Россия выигрывает у США "газовую войну" Любовь Степушова Василий Амирджанов Сенаторы обвинили Запад в срыве вакцинации Василий Амирджанов Усам Оздемиров Россия может преуспеть благодаря климатическим проектам Усам Оздемиров
Политика. Новости и аналитика
Путин раскрыл секрет своей вакцинации
Мир. Новости мира
Украина в пролёте: назван "самый активный партнёр НАТО"
Шатающаяся Бузова в мини-юбке едва не свалилась на газон
Российский шоу-бизнес
Шатающаяся Бузова в мини-юбке едва не свалилась на газон
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2021, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников