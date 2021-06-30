Ирина Отиева перестала выходить на связь после участия в ток-шоу Малахова

О популярной некогда певице Ирине Отиевой уже давно ничего не слышно.

В начале прошлого года звезда 90-х приняла участие в ток-шоу Андрея Малахова. Тогда поклонники решили, что она вернулась в шоу-бизнеса. Но после передачи артистка стала вести ещё более закрытый образ жизни.

Позже в интервью изданию "Собеседник" Отиева призналась, что восприняла всё случившиеся как предательство, так как всё, что было показано на экране, не соответствовало реальности.

Сейчас Ирина Отиева не только не появляется на публике и на телевидении, но и прекратила общаться с близкими друзьями. Стилист Джордж Ровалс, который лично знаком с певицей подтвердил, что та полностью ушла в себя. По словам Ровалса, после шоу Малахова, у звезды действительно пропало желание вести публичный образ жизни.

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