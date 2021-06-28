Собчак опубликовала подборку мемов о вакцинации

Поводом для иронии журналистки Ксении Собчак стала новость о том, что в Москве сегодня заработали QR-коды для посещения ресторанов.

Интернет-мем "Новые меры вакцинации в Москве"

Ксения Анатольевна сообщила в своём Telegram-канале, что до 12 июля в столице без кода ещё можно посещать летние веранды.

Ранее в своей YouTube-программе Собчак разыграла целую комедию, радуясь своему привилегированному положению, позволяющему ей посещать заведения общепита. Пропуском в рестораны отныне становятся драгоценные антитела.

В Сети быстро отреагировали на новость, создавая забавные коллажи.

Шутят в интернете и о владельцах ресторанного бизнеса, которые предчувствуют огромные убытки в связи с новыми правилами.



Интернет-мем о вакцинации

В сетевых мемах хозяевами жизни чувствуют себя только те, кто успел вовремя обзавестись вожделенным QR-кодом.

Интернет-мем о вакцинации

Обыгрывается в социальных сетях и слово "спутник".

Интернет-мем о вакцинации

Фрагменты из известных советских комедий приобретают новое забавное прочтение.

Интернет-мем о вакцинации

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