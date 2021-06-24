Винокур, Запашный и другие звёзды выразили своё мнение о вакцинации

Знаменитости недоумевают, почему общество противится призыву приступить к массовой вакцинации.

Владимир Винокур В России в последние недели обострилась эпидемиологическая ситуация. Медики заявляют о том, что активизировался новый "московский" штамм заболевания, который агрессивнее, чем тот, что свирепствовал в 2020 году.

Выход из ситуации видится в том, чтобы население страны приобрело так называемый коллективный иммунитет.

Многие россияне прислушались к совету медиков и поспешили сделать прививку от коронавируса, однако находится немало тех, кто бойкотирует антиковидные меры.

Знаменитости не стали противиться вакцинации и поторопились сделать спасительную прививку, а затем рассказали о своём самочувствии после вакцинации.

Юморист Владимир Винокур не сомневается в пользе вакцинации. Он уверен, что прививка поможет ему снизить риск заболеть опасным вирусом.

"Считаю, что каждый нормальный человек должен беречь не только себя и свою семью, но и окружающих. Я давно привился, никаких сложностей не было. Сейчас на любом углу можно сделать укол, у меня все прошло нормально", — цитирует слова Владимира Натановича Teleprogramma. pro.

Звезда сериалов "САШАТАНЯ" и "Универ" актриса Валентина Рубцова убеждена, что россиянам повезло, так как им бесплатно предоставляют возможность привиться лучшей вакциной.

Валентина Рубцова

"Я поражаюсь сознанию людей, когда лучшая в мире прививка, совершенно бесплатная, сама идет в руки. В любом месте можно сделать. Нигде в Европе такого нет, а люди придумывают какие-то теории заговора", — возмущается актриса.

Рубцова объяснила, что легко перенесла вакцинацию, а после прививки соблюдала меры предосторожности.

"Смотрю на наших людей и недоумеваю, такая опасная болезнь, коснулось каждого, а все вокруг без масок! У меня болел муж и дочка, я не хочу болеть, поэтому решилась на вакцину. Для меня красноречивее всяких слов были кадры из ковидных больниц, когда люди не могут дышать, хрипят. Это настоящая катастрофа и вакцина — наш шанс ее остановить", — передает слова актрисы Teleprogramma. pro.

Александр Масляков-старший тоже в первых рядах прошёл вакцинацию ещё в начале 2021 года. 79-летний ведущий КВН отметил, что всё прошло без проблем.

Александр Масляков

"Уже привит, все прошло хорошо. Укол делали в начале года, в январе. Никаких побочных явлений не было", — объяснил помощник телеведущего.

Руководитель Большого Московского цирка Эдгард Запашный перенес COVID-19, но при этом записался на вакцинацию.

"Я уже давно вакцинировался. Мы всей семьей делали прививку в поликлинике рядом с цирком. Ходили вместе с мамой, коллегами по работе и актером Алексеем Маклаковым. Всего нас было пять человек, у двоих вечером температура поднялась до 37 — это мама и Алексей Константинович. Но на следующий день все нормализовалось", — объяснил представитель знаменитой цирковой династии.

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