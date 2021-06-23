Собчак отчитала родителей за неправильное воспитание детей

Ксения Собчак рассказала, как нервные взрослые напугали её сына Платона, который пришёл со знаменитой мамой посмотреть на зверей в зоопарк.

Ксения Собчак

Ксения Собчак опубликовала в Instagram снимок наследника, которого запечатлела у вольера с верблюдом очень потрёпанного и жалкого вида.

Журналистка призналась, что ей было неприятно смотреть на животных в клетках, однако она оправилась с сыном в зверинец, так как мальчик очень желал взглянуть на обитателей Московского зоопарка.

Сын Ксении Собчак Платон

"Еще больше, чем грустные животные меня расстроили люди. Скажите, а почему у нас так ужасно разговаривают с детьми? Это нельзя, туда не лезь-все время крики, окрики, хлопки по рукам", — сетует Ксения Анатольевна в своём микроблоге.

Светская львица призналась, что редко бывает в "народных", поэтому она и сын были шокированы поведением окружающих.

"Я уже отвыкла от этого "советского" стиля общения с детьми. Откуда это в вас, люди? Почему просто подавляющее большинство родителей общалось в этом зоопарке с детьми так, как будто это не дети, а особо опасные заключенные. Ни в английской школе, куда он ходит, ни заграницей такого даже представить себе нельзя. Откуда эта традиция кошмарить детей жестким тоном и резкими движениями?" — возмутилась журналистка.

Ксения пожаловалась, что посетители зоопарка напугали Платона, который не привык к такому общению.

Мой сын пугливо оглядывался на все эти крики детей и еще командные окрики взрослых. Люди! Читайте психологические детские книжки! Не травмируйте детей!" — призвала Собчак свою аудиторию.

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