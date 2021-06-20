Ушёл из жизни легендарный тележурналист Анатолий Лысенко

Именно Анатолию Лысенко принадлежит идея создания на российском ТВ передачи "Поле чудес". Воплотил задумку легендарно тележурналиста в жизнь Влад Листьев.

Анатолий Лысенко скончался на 85-м году жизни.

"Умер Анатолий Лысенко. Легенда телевизионной журналистки. Светлая память", — написала в своём Telegram-канале представитель МИД РФ Мария Захарова.

Телевизионная карьера Лысенко началась ещё в середине 50-х XX века.

После внештатного сотрудничества молодого человека в 1968 году пригласили в штат Главной редакции программ для молодежи Центрального телевидения в качестве старшего редактора. Он сотрудничал с Владимиром Ворошиловым.

С 14 апреля 1987 года Лысенко координировал программу "Взгляд". Влад Листьев, как и другие коллеги, питал к нему особое уважение, называя старшего товарища по ТВ "Папой".

В последние годы Анатолий Григорьевич возглавлял Общественное телевидение России и Международную академию телевидения и радио.

О причинах кончины маститого деятеля ТВ пока не сообщается.

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