50-летняя Кристина Орбакайте восхитила поклонников дерзким образом

Певица Кристина Орбакайте опубликовала на своей странице в Instagram фото, на котором она запечатлена в коротком чёрном платье.

Артистка недавно отметила 50-летний юбилей. Звезда всячески пытается доказать своим подписчикам, что не стоит бояться этого возраста.

Поклонники обратили внимание на отличную фигуру певицы. Свой образ Орбакайте дополнила высокими ботфортами и ярким макияжем. Ей удалось подчеркнуть длинные и стройные ноги.

Подписчики пришли в восторг от фото любимой звезды.

"Ах какая Красавица"; "Надеюсь вы будете в этом платье выступать"; "Какая красота! Ничего лишнего!", — написали они.

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