Ангелина Вовк не поддерживает отношения со Светланой Моргуновой. Об этом телеведущая рассказала в интервью изданию "СтарХит".
Напомним, что 81-летняя замкнулась в себе после смерти единственного сына Максима. Мужчина умер из-за осложнений, вызванных коронавирусом.
В настоящее время за женщиной ухаживают невестка, внучки и сиделка.
"Я не держу с ней связь, ведь помочь я ей не в состоянии. У нее довольно крутой характер, да и много на нее обрушилось в последнее время", — заявила Вовк.
Светлане Михайловне уже не раз предлагали вести эфиры, однако звезда телеэфира отказывалась.
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