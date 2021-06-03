Собчак опубликовала шедевральный ролик от МВД по Красноярскому краю

Впечатления от просмотра ролика МВД настолько переполняли Ксению Собчак, что она не сумела совладать с эмоциями.

УЧАСТКОВЫЙ В ЛЕСУ. САМОЕ ГРУСТНОЕ ВИДЕО. СМОТРЕТЬ ДО КОНЦА

На видео молодой участковый наслаждается лесным пейзажем под песню группы "Любэ" "Отчего так в России березы шумят".

Страж правопорядка меланхолично прохаживается возле берёз, срывает цветы, любуется красотами.

"Каждый раз, когда вы переводите деньги мошенникам, где-то грустит один участковый", — говорится в финале видео.

Ксения Собчак не могла пройти мимо этого шедевра.

"Главное управление МВД по Красноярскому краю выпустило душевное видео про грустного участкового в лесу и посвятило его людям, которые становятся жертвами мошенников", — написала журналистка в своём Telegram-канале "Кровавая барыня".

Креатив правоохранительных органов настолько поразил Ксению Анатольевну, что она очень эмоционально прокомментировала ролик.

"ААААА", — написала под видео журналистка.