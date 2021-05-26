У Заворотнюк обострилось онкологическое заболевание

Длительная ремиссия, которая очень радовала близких и поклонников Анастасии Заворотнюк, закончилась рецидивом. Звезда сериала "Моя прекрасная няня" почувствовала себя хуже.

Ранее эксперт по молекулярной биологии объяснял, что медикам удалось найти способ остановить развитие опасной болезни.

Светила науки, изучающие рак, "научили" иммунные клетки бороться против бесконтрольно делящихся клеток в мозге актрисы.

Борьба с болезнью проходила у артистки с переменным успехом. Рак то заявлял о себе с новой силой, то прекращал свой смертельно опасный рост. Сейчас болезнь снова проявилась.

"Настя сейчас неузнаваема — она очень полная из-за гормональных препаратов и совсем без волос. Она сейчас совсем другой человек… Настя была так рада, когда врачи разрешили ей плавание. Надеялась вернуть прежнюю форму. Все было хорошо, бассейн и правда на каком-то этапе помог ей как хорошая физиотерапия. Вес не ушел, но чувствовать она себя стала лучше", — цитирует слова своего источника "Комсомольская правда".

В один из дней, когда актриса посетила бассейн, по информации издания, она почувствовала головокружение на фоне рецидива онкологического заболевания.

Медики снова прилагают все усилия, чтобы болезнь отступила. В Институте молекулярной биологии для Анастасии подобрали экспериментальное лечение. С раковыми клетками помогут справиться безвредные вирусы.

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