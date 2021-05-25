EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
"Истории Тихонова": факты и слухи об уходе мэра Нижневартовска
Фазель назвал снятие флага Белоруссии предвыборной кампанией мэра Риги
Употребление родниковой воды грозит заражением гепатитом A
Протасевич расскажет о своих спонсорах в России
В CNN раскрыли место и дату встречи Путина и Байдена
Идея Кудрина о "цензе" на соцпомощь не понравилась экс-министру экономики
Президент Латвии поддержал снятие флага Белоруссии в Риге
В РФ создали светочувствительные датчики для медицины и систем безопасности
Большая разница: почему имущество коррупционеров продают "мимо казны"

Заплаканную Ольгу Бузову отчитали за голый пупок в стенах монастыря

Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Ольга Бузова посетила Свято-Троицкий женский монастырь, однако сетевые фарисеи нашли, в чём укорить ведущую, душа которой устремилась к Богу.

Заплаканную Ольгу Бузову отчитали за голый пупок в стенах монастыря

Звезда "Дома-2" опубликовала снимки, на которых запечатлена в святом месте.

Бузова на фотографиях выглядит очень одухотворённо. Девушка не смогла сдержать слёз, признаваясь, что всегда плачет, посещая место, где хранятся мощи православного святого, которому молятся о даровании здоровья.

"Свято-Троицкий женский монастырь. У мощей Святителя Луки Крымского. Побывав однажды у это Святого, душа просит и ждёт молитв, снова и снова", — написала под снимком со священнослужителем Ольга и поставила смайлик-сердечко.

Наряд Ольги смотрится вполне целомудренно. Знаменитость надела костюм небесно-голубого цвета, однако непримиримые моралисты нашли недостатки в её одежде.

На Ольгу посыпались упрёки "праведных" фолловеров.

"В таком внешнем виде в храм…";

"Все очень мило, но ходить в такой одежде в монастырь … мда… штаны, виден живот, голова без платочка…", — осуждали Бузову подписчики.

Впрочем, нашлись те, кто похвалил Ольгу за высокий духовный порыв.

"Она туда заходила надела его? Пока мы видим фото снаружи. А при входе, кто без платка и в брюках, есть шкафчик с платками и юбками в пол, их можно бесплатно взять, повязать, сходить на службу, выйти, снять и положить на место" — объяснили в Сети.

Ольга Бузова весьма набожна. В её райдере имеется пояснение, согласно которому все цветы, подаренные ей на гастрольных концертах, она отправляет в православный храм.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

Ольга Бузова плачет в женском монастыре 😌 Бузова на службе в храме. Свято-Троицкий женский монастырь
Автор: Елена Былкина, Редактор: Нина Лебедь
Последние материалы
Употребление родниковой воды грозит заражением гепатитом A
Мельница мифов: терновый венец Иисуса
Протасевич расскажет о своих спонсорах в России
В CNN раскрыли место и дату встречи Путина и Байдена
Мельница мифов: Цезарь и кесарево сечение
Старая ванна: практическое применение в саду
Идея Кудрина о "цензе" на соцпомощь не понравилась экс-министру экономики
Возрождённый ГУЛАГ обещают сделать гуманным
Президент Латвии поддержал снятие флага Белоруссии в Риге
В РФ создали светочувствительные датчики для медицины и систем безопасности
Популярное
Дерматология
Демодекоз: убей клеща в себе насовсем

Если вы долгое время мазями и диетами безуспешно боретесь с непонятной сыпью, зудом и пятнами на лице, возможно, пора задуматься о клещах. Нет, не тех, что водятся в лесу, а тех, что живут прямо в нашей коже и называются "демодекс".

Демодекоз: убей клеща в себе насовсем
Квартира под названием евродвушка — что это такое?
Недвижимость
Квартира под названием евродвушка — что это такое?
Шоу-бизнес
На Украине требуют от оргкомитета Евровидения поменять правила. Из-за России
Здоровье
Какие психические заболевания передаются по наследству
Антон Евсеев Мельница мифов: Цезарь и кесарево сечение Антон Евсеев Василий Амирджанов Возрождённый ГУЛАГ обещают сделать гуманным Василий Амирджанов Любовь Степушова Латвия поплатится за неуважение к белорусскому флагу Любовь Степушова
Мир. Новости мира
Почему Минск, а не Вильнюс: заслуженный пилот РФ объяснил действия экипажа Ryanair
Оригинальные методики
Одиннадцать "ванных" заповедей
Болезнь Баттена: ранние симптомы и диагностика
Здоровье
Болезнь Баттена: ранние симптомы и диагностика
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте
Антиопечатка

Copyright © 1999-2021, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников