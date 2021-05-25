Заплаканную Ольгу Бузову отчитали за голый пупок в стенах монастыря

Ольга Бузова посетила Свято-Троицкий женский монастырь, однако сетевые фарисеи нашли, в чём укорить ведущую, душа которой устремилась к Богу.

Звезда "Дома-2" опубликовала снимки, на которых запечатлена в святом месте.

Бузова на фотографиях выглядит очень одухотворённо. Девушка не смогла сдержать слёз, признаваясь, что всегда плачет, посещая место, где хранятся мощи православного святого, которому молятся о даровании здоровья.

"Свято-Троицкий женский монастырь. У мощей Святителя Луки Крымского. Побывав однажды у это Святого, душа просит и ждёт молитв, снова и снова", — написала под снимком со священнослужителем Ольга и поставила смайлик-сердечко.

Наряд Ольги смотрится вполне целомудренно. Знаменитость надела костюм небесно-голубого цвета, однако непримиримые моралисты нашли недостатки в её одежде.

На Ольгу посыпались упрёки "праведных" фолловеров.

"В таком внешнем виде в храм…"; "Все очень мило, но ходить в такой одежде в монастырь … мда… штаны, виден живот, голова без платочка…", — осуждали Бузову подписчики.

Впрочем, нашлись те, кто похвалил Ольгу за высокий духовный порыв.

"Она туда заходила надела его? Пока мы видим фото снаружи. А при входе, кто без платка и в брюках, есть шкафчик с платками и юбками в пол, их можно бесплатно взять, повязать, сходить на службу, выйти, снять и положить на место" — объяснили в Сети.

Ольга Бузова весьма набожна. В её райдере имеется пояснение, согласно которому все цветы, подаренные ей на гастрольных концертах, она отправляет в православный храм.

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