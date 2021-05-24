Как Пугачёвой удалось избежать нападения маньяка-убийцы

Несколько десятилетий назад маньяк Анатолий Нагиев по кличке "Бешеный" поставил себе цель выследить Примадонну.

Известность Аллы Пугачёвой не давала покоя многим неадекватным личностям. Певицу преследовали фанаты, некоторые из которых были настроены весьма недружелюбно и агрессивно.

О том, какая опасность грозила Примадонне, рассказал литератор Фёдор Раззаков.

"Маньяк к ней приезжал, как раз в 80-м году, охотился на неё. Его потом арестовали за изнасилование, за убийство нескольких женщин", — поделился с журналистами эксперт в последнем выпуске "Новых русских сенсаций".

Анатолий Нагиев встал на преступный путь еще в 1975 году. За изнасилование он отсидел шесть лет тюрьмы. Места заключения не исправили мужчину, так как он стал убивать людей. Всего на его совести более тридцать изнасилований и несколько убийств.

Идеалом Нагиева была Пугачёва. В своих жертвах он видел именно её. Когда маньяка поймали, он признался, что периодически посещал столицу, надеясь встретить, изнасиловать и убить Аллу Пугачёву. Также он мечтал напасть и на Софию Ротару.

24-летнего Нагиева казнили в 1982 году.

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