Татьяна Васильева пожаловалась на испорченный отпуск за миллион рублей

Актриса Татьяна Васильева в эфире программы "Ты не поверишь!" призналась, что потратила миллион рублей на то, чтобы её сын Филипп с семьёй отдохнул на Мальдивах.

"Я отдала миллион рублей за путевки семьи на Мальдивы, — сообщила она. — Вот решили вывезти их на солнце. Был бы миллиард, его отдала".

Но отдых был испорчен плохой погодой. Дело в том, что на Мальдивах начался сезон дождей, люди не могут даже приблизиться к океану. Кроме того, у внучки Васильевой начался кашель.

Васильева возмущена тем, что туроператоры даже не предупредили их о том, что сейчас не самое лучшее время для поездки на Мальдивы.

"Там рядом стоял дом с туристами, которые болеют ковидом. Как это могло произойти? Я надеюсь, что прививки защитят моих родных от ковида. Там очень много туристов из Индии. Никакого сервиса. Еда неразнообразная. Они хотят получить с моих родных еще 154 тысячи рублей, если они пожелают раньше улететь оттуда", — сообщила актриса.

Напомним, что ранее Васильева говорила, что испытывает финансовые сложности из-за отсутствия работы. Актриса утверждала, что вынуждена экономить на всём. Кроме того, ей приходилось тратить деньги, которые она откладывала на квартиру.

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