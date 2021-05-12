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Озвучена сумма гонорара Прокловой за скандальные признания

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Есть предположение, что у актрисы, которая продала московскую квартиру, имеются материальные проблемы.

Озвучена сумма гонорара Прокловой за скандальные признания

В том, что Елена Проклова не бесплатно озвучила шокирующие признания из своей прошлой жизни, уверена вдова Николая Караченцова Людмила Поргина.

Актриса убеждена, что Прокловой хорошо заплатили за то, чтобы она поведала о харассменте со стороны известного актёра.

Людмила Андреевна считает, что актриса, жалующаяся на психологическую травму детства, должна была говорить о проблеме именно в тот момент, когда случился неприятный инцидент.

Поргина отмечает, что признания артистки давно потеряли свою актуальность. Кроме того, супруга Караченцова считает, что Проклова могла пожаловаться директору картины, который не дал бы её в обиду.

Многие решили, что Елена Игоревна подразумевала Олега Табакова, когда говорила о звезде советского кино, в которого была без памяти влюблена. Это навлекло на Проклову всеобщий гнев.

Не одобрила поведение коллеги и Людмила Поргина.

"Мне её жалко, но в первую очередь потому, что она всё это теперь высказала, и особенно горько, что мы это всё услышали накануне Светлой Пасхи. И это было сказано не бескорыстно, за гонорар в миллион рублей", — приводит слова вдовы Караченцова портал Teleprogramma.pro.

Ранее "Правда.ру" писала, что Елена Проклова продала квартиру, чтобы рассчитаться с долгами.

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Автор: Елена Былкина
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