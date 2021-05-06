Елена Проклова продала квартиру, чтобы рассчитаться с долгами

Советская и российская актриса Елена Проклова оказалась в центре скандала после интервью Лере Кудрявцевой, в котором она рассказала о том, как будучи ещё подростком столкнулась с домогательствами со стороны очень известного актёра. Поклонники звезды решили, что речь идёт о ныне покойном Олеге Табакове.

На актрису обрушился шквал критики. Многие артисты решили, что таким образом Проклова решила пропиариться и заработать денег.

Однако актриса очень обеспеченный человек. Проклова является владелицей шикарного загородного дома стоимостью примерно 35 млн рублей, нескольких квартир в Сочи, приобретённых за 15 млн и домика в горах стоимостью 10 млн рублей, сообщает "Комсомольская правда".

Но из-за проблем с финансами, возникшими на фоне коронакризиса, актрисе пришлось продать свою московскую квартиру. По информации источника, вырученных от продажи недвижимости средств было достаточно, чтобы покрыть все долги и закрыть кредиты.