Поведение звезды "Дома-2" известная правозащитница назвала спекуляцией на тему медицинского диагноза.
Екатерина Гордон очень резко высказалась по поводу шумихи, связанной с госпитализацией Ольги Бузовой.
Особенно раздражает юриста то, что знаменитость сделала из своей болезни повод для пиара, играя с аудиторией в запрещённые игры.
"Ольга рыдает после наркоза, показывает катетеры, но молчит о причине госпитализации. Спекуляция на теме медицинского диагноза. "Прошла операция… пока не скажу какая…" В интернете, заполонённом видео рыдающих от боли раковых детей, Ольга с пиарщиком устроили игру-гадалку "что за диагноз у Бузовой". Осталось пообещать приз отгадавшему", — написала Гордон в своём Instagram-аккаунте.
Правозащитница считает, что Бузова заигралась.
"Оля не чует границ искренности и дешёвой игры, пошлости и стиля. Человеку реально плохо, и это плохо он тоже продаёт. Мне ей хочется положить лопух на лоб и отправить на реабилитацию", — пишет Екатерина.
Гордон представляется данная ситуация ненормальной.
"Если храните тайну об операции (и имеете законное право), то не надо этой порнухи постнаркозной, а если играете в правду, то говорите всё. Хочется всем здоровья, но если, мадам, у вас геморрой или передоз, — то скрывайте; а если вам реально плохо, то не спекулируйте на подобных темах", — резко высказала своё мнение юрист.
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