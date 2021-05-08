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Катя Гордон раскритиковала Ольгу Бузову за "дешёвую игру"

Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Поведение звезды "Дома-2" известная правозащитница назвала спекуляцией на тему медицинского диагноза.

Екатерина Гордон
Екатерина Гордон

Екатерина Гордон очень резко высказалась по поводу шумихи, связанной с госпитализацией Ольги Бузовой.

Особенно раздражает юриста то, что знаменитость сделала из своей болезни повод для пиара, играя с аудиторией в запрещённые игры.

"Ольга рыдает после наркоза, показывает катетеры, но молчит о причине госпитализации. Спекуляция на теме медицинского диагноза. "Прошла операция… пока не скажу какая…" В интернете, заполонённом видео рыдающих от боли раковых детей, Ольга с пиарщиком устроили игру-гадалку "что за диагноз у Бузовой". Осталось пообещать приз отгадавшему", — написала Гордон в своём Instagram-аккаунте.

Ольга Бузова
Ольга Бузова

Правозащитница считает, что Бузова заигралась.

"Оля не чует границ искренности и дешёвой игры, пошлости и стиля. Человеку реально плохо, и это плохо он тоже продаёт. Мне ей хочется положить лопух на лоб и отправить на реабилитацию", — пишет Екатерина.

Гордон представляется данная ситуация ненормальной.

"Если храните тайну об операции (и имеете законное право), то не надо этой порнухи постнаркозной, а если играете в правду, то говорите всё. Хочется всем здоровья, но если, мадам, у вас геморрой или передоз, — то скрывайте; а если вам реально плохо, то не спекулируйте на подобных темах", — резко высказала своё мнение юрист.

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Автор: Елена Былкина, Редактор: Нина Лебедь
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