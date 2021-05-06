Звезда "Дома-2" пятого мая попала в больницу, где её экстренно прооперировали. Из хирургического отделения её перевели в реанимацию.
Ольга Бузова объяснила, почему она так долго оставляла подписчиков в неведении.
Поющая ведущая записала видеобращение ко всем, кто за неё переживает.
"Я не выходила на связь, так как очень долго отходила вчера от наркоза. Думала, приду в себя и все расскажу, но не могу до сих пор прийти в себя. Плюс, очень поднялась температура", — сказала Ольга, едва выговаривая слова, в сторис на своей страничке в Instagram.
На самый главный вопрос о том, что с ней произошло, Бузова пока не ответила. Знаменитость лишь уверила, что её жизни ничего не угрожает.
"Всё нормально, я нахожусь под контролем врачей. Еще, наверное, чуть-чуть полежу, потому что очень хочется спать. Главное, что мама с папой знают, что все хорошо. Знайте, что все нормально", — успокоила подписчиков Ольга.
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