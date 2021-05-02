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Меладзе с синяками под глазами пожаловался на бессонные ночи

Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Певец с супругой Альбиной Джанабаевой предстали перед подписчиками измученными, потрепанными, но счастливыми.

Меладзе с синяками под глазами пожаловался на бессонные ночи

Родительство звёздным супругам, похоже, даётся непросто.

Валерий Меладзе, который недавно стал отцом в шестой раз, опубликовал на своей страничке в Instagram видео, на котором они с женой улыбаются и смотрят в камеру. Вокруг глаз звёзд красуются огромные синяки.

"Друзья! С майскими праздниками", — сказал Меладзе, тряся перед камерой погремушкой

"Всем отличного отдыха, хорошего настроения", — поддержала певца супруга Альбина Джанабаева, внешний вид которой — не менее удручающий.

Волосы на головах новоиспечённых родителей взлохмачены. В момент видеобращения на груди певицы можно увидеть младенца.

"Ничего, что ночи бессонные, зато дни весёлые", — подписал видео заслуженный артист РФ.

Вид у Валерия и Альбины был настолько пугающим, что подписчики заподозрили неладное.

"Вы нарисовали синяки, что ли? Не особо верится", — предположили фолловеры.

Ранее брат Валерия Шотаевича Константин Меладзе случайно проговорился и выдал имя своей новорождённой племянницы.

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Автор: Елена Былкина
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