Певец с супругой Альбиной Джанабаевой предстали перед подписчиками измученными, потрепанными, но счастливыми.
Родительство звёздным супругам, похоже, даётся непросто.
Валерий Меладзе, который недавно стал отцом в шестой раз, опубликовал на своей страничке в Instagram видео, на котором они с женой улыбаются и смотрят в камеру. Вокруг глаз звёзд красуются огромные синяки.
"Друзья! С майскими праздниками", — сказал Меладзе, тряся перед камерой погремушкой
"Всем отличного отдыха, хорошего настроения", — поддержала певца супруга Альбина Джанабаева, внешний вид которой — не менее удручающий.
Волосы на головах новоиспечённых родителей взлохмачены. В момент видеобращения на груди певицы можно увидеть младенца.
"Ничего, что ночи бессонные, зато дни весёлые", — подписал видео заслуженный артист РФ.
Вид у Валерия и Альбины был настолько пугающим, что подписчики заподозрили неладное.
"Вы нарисовали синяки, что ли? Не особо верится", — предположили фолловеры.
Ранее брат Валерия Шотаевича Константин Меладзе случайно проговорился и выдал имя своей новорождённой племянницы.
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