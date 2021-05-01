Сами звёздные родители — Валерий Меладзе и Альбина Джанабаева — предпочитали держать в тайне имя малышки, однако брат певца Константин Меладзе случайно проболтался.
Альбине Джанабаевой долгое время удавалась скрывать свою беременность. 12 апреля в день космонавтики экс-солистка группы "ВИА Гра" родила третьего ребёнка. В семье, где воспитываются два сына, появилась ещё и девочка.
Исполнительница показала пока что только крошечную ручку ребёнка.
Звёздные супруги недавно показали, как гуляют с дочкой. Девочка была скрыта в коляске, поэтому поклонникам не удалось увидеть наследницу Валерия Шотаевича.
Супруги стараются скрывать своё маленькое счастье от посторонних глаз. Имя девочки также держали в секрете, однако интригу нарушил дядя малышки — Константин Меладзе.
"Я шестой раз дядя. Назвали Агата", — рассказала продюсер в программе "Люди большого города", не дав родителям самим раскрыть тайну имени дочери.
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