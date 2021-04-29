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Алеся Кафельникова показала себя топлес в новой фотосессии

Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Дочь известного теннисиста Евгения Кафельникова строит успешную карьеру в модельном бизнесе. Издание Forbes включило девушку в перечень особенно перспективных россиян в возрасте до 30 лет.

Алеся Кафельникова показала себя топлес в новой фотосессии

Алеся Кафельникова стала моделью в фотосессии, снятой на Бали. Откровенный снимок был размещён на странице в Instagram фотохудожницы Полины Бертранд (Polina Bertrand).

На черно-белой фотографии 22-летняя супермодель стоит в одних трусиках. Грудь девушка прикрывает руками.

Неделю назад Алеся в своём Instagram-акаунте размещала снимок в похожем стиле. Тогда модель напугала подписчиков своей чрезмерной худобой.

Периодически дочь знаменитого теннисиста балует аудиторию подобным контентом. Большой интерес публики ранее вызвала фотосессия модели верхом на слоне. Девушка оседлала крупное животное голой. Подписчики с большой фантазией комментировали экзотическую фотосессию.

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Алеся Кафельникова о любви и ненависти, модельном бизнесе, деньгах, музыке и зависимостях
Автор: Елена Былкина, Редактор: Нина Лебедь
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