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Молодая жена Петросяна раскритиковала "яжматерей"

Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Татьяна Брухунова призналась, что отписалась от дамочек, которые раздражают своим навязчивыми постами на тему материнства. Супруга Евгения Петросяна поделилась своим взглядом на такое явление, как блогерство.

Молодая жена Петросяна раскритиковала "яжматерей"

Татьяна объяснила, что провела строгую ревизию в своих социальных сетях, без сожаления избавляясь от тех, кто засоряет её информационное пространство.

"Меня одну раздражают блогеры, которые бесконечно ноют? — Посоветуйте кино. А сериал? — Ой, нет, он слишком тяжело идёт. Не могу смотреть. — Посоветуйте кафе. — Ой, нет там не вкусно/скучно/не достаточно дорого. — Посоветуйте, где купить юбку ко дню рождения моего волкодава. — Ой, нет там все слишком дешёвое. И это такая повсеместная история. Что за фишка новая сливать свой негатив в сеть на незнакомых людей?! Откуда столько недовольства?!" — высказалась Брухунова.

Татьяна отметила, что её приоритеты резко изменились, поэтому она уже не терпит в своей ленте навязываемую рекламу и коммерческие розыгрыши и особенно бережёт себя от потоков паники со стороны эмоционально несдержанных матерей.

"В период беременности я отписалась от всех "яжматерей", так как не понимаю, что за дичь выкладывать фото детских фекалий с вопросом: "А у вашего такое было?!" или опросник в сторис про прививки?! Лютый треш", — объяснила жена юмориста.

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Автор: Елена Былкина, Редактор: Нина Лебедь
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