Депутат из города Анапы Амазасб Эйриян пожаловался, что социальная сеть Instagram заблокировал видео, на котором он исполняет гимн России.
В Instagram увидели в исполнении гимна нарушение авторских прав
"Гимн России принадлежит немецкому сериалу Alles was zahlt. Эта песня играет там в 193-й серии, и якобы права на нее принадлежат немцам", — сообщают "Кубанские новости".
Ивана Урганта возмутило присвоение гимна нашей страны немецким сериалом.
"Они там в своей Америке считают, что Амазасб Эйриян не может петь гимн России? Почему я, с фамилией Ургант, могу петь гимн России каждое утро, когда просыпаюсь, а Амазасб не может?" — выразил своё негодование Ургант в эфире своего вечернего шоу на Первом канале.
В качестве ответных мер Ургант предложил предъявить свои права на европейские гимны.
"Забрать гимн Германии, хотя он и так у нас, в сериал "Угрюм-река", гимн Франции — в фильм "Окно в Париж", гимн США — в заставку передачи "Время покажет".
Шоумен пригрозил, что если такое повторится, он в качестве протеста откажется использовать снимки из Instagram.
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