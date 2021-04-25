Ургант высмеял бан в Instagram за исполнения гимна России

Депутат из города Анапы Амазасб Эйриян пожаловался, что социальная сеть Instagram заблокировал видео, на котором он исполняет гимн России.

В Instagram увидели в исполнении гимна нарушение авторских прав

"Гимн России принадлежит немецкому сериалу Alles was zahlt. Эта песня играет там в 193-й серии, и якобы права на нее принадлежат немцам", — сообщают "Кубанские новости".

Ивана Урганта возмутило присвоение гимна нашей страны немецким сериалом.

"Они там в своей Америке считают, что Амазасб Эйриян не может петь гимн России? Почему я, с фамилией Ургант, могу петь гимн России каждое утро, когда просыпаюсь, а Амазасб не может?" — выразил своё негодование Ургант в эфире своего вечернего шоу на Первом канале.

В качестве ответных мер Ургант предложил предъявить свои права на европейские гимны.

"Забрать гимн Германии, хотя он и так у нас, в сериал "Угрюм-река", гимн Франции — в фильм "Окно в Париж", гимн США — в заставку передачи "Время покажет".

Шоумен пригрозил, что если такое повторится, он в качестве протеста откажется использовать снимки из Instagram.

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