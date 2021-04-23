Лорак и Лазарев обменялись откровенными снимками в социальных сетях

Слухи о том, что у российского певца и украинской исполнительницы роман, множатся уже давно.

Ани Лорак и Сергей Лазарев с удовольствие подогревают слухи об их тайном романе. В очередной раз парочка дала повод публике подумать, что исполнителей связывает нечто больше, чем просто дружба.

В своём Instagram-аккаунте Ани Лорак разместила эротичное фото в чёрном кружевном боди. Фотографию певица подписала весьма загадочно.

"На край света с тобой…" — написала звезда.

Лазарев скоро отреагировал на вызов Лорак, оставив под её постом свой интригующий комментарий.

"У меня в аккаунте "ответочка" тебе…" — написал Сергей.

Публика, сгорая от любопытства, перешла на страничку Лазарева и обнаружила не менее жаркую фотографию певца.

Исполнитель опубликовал в своём микроблоге снимок, где он обнажён по пояс.

"Сделал новое фото на паспорт… Что скажете?" — спросил мнение поклонников певец.

Фолловеры восхитились рельефным торсом артиста.

"Странные, конечно, фотоателье в этой Мексике…"; "Сергей Вячеславович, у вас паспорт отберут…" — язвили интернет-пользователи.

Такой флирт Лорак и Лазарева показался странным на фоне слухов о том, что Ани решила возобновить отношения с экс-супругом турецким бизнесменом Муратом Налчаджиоглу.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.