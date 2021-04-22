Мария Порошина коротко подстриглась из-за проблем с волосами

Из-за участия в разнообразных проектах артистка не щадит волосы, меняя прическу.

Актриса Мария Порошина сделала короткую стрижку. Поклонники удивились новому имиджу актрисы.

Артистка рассказала, что носила такую прическу, снимаясь в многосерийном фильме "По горячим следам".

Эксперименты с волосами чуть не закончились плачевно.

Порошина объяснила, что вначале продюсеры решили, что женщина-полицейский должна быть с длинными волосами. Но потом передумали и заявили, что её героиня должна выглядеть мужественнее.

Для этого потребовалась короткая стрижка.

"Я с трудом на нее решилась и потом долго привыкала. Расставаться с длинными волосами достаточно сложно для любой девушки, если только это не связано с кардинальными переменами в жизни, как хорошими, так и плохими. Многим кажется: стоит изменить прическу — и все переменится. Но этот трюк работает недолго, через неделю-другую все возвращается на круги своя. В данном случае у меня не было другого выхода. Волосы просто отпали. Пришлось подстричься", — рассказала Мария "Каравану историй".

Порошина объяснила, что постоянное осветление волос закончилось тем, что волосы стали ломкими и повреждёнными.

"Стали буквально отпадать на расстоянии нескольких сантиметров от корней… Вылечила их замечательный трихолог из Санкт-Петербурга, где я снималась в сериале "Медиум". И волосы ожили", — призналась звезда.

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