Лидер группы "Ленинград" Сергей Шнуров обвинил скандально известную журналистку в непрофессионализме.
Шнуров отметил, что Ксения Собчак является хорошим оппонентом, так в диалоге с ней легко выйти на конфликт.
"Собчак — удобный оппонент. В Собчак — как в сковородку горячую. Если плюнул, то обязательно зашипит. Если туда пнул, то точно будет ответ. Поэтому с ней удобно", — объяснил Шнуров в интервью Надежде Стрелец.
Музыкант объяснил, что никогда не водил дружбу с Собчак, а Ксения Анатольевна заблуждалась, если думала, что их связывает дружба.
Артист уверил, что ему всё-равно, что телеведущая о нём думает.
"В моем мире Ксения Собчак находится где-то на периферии сознания", — заявил Шнуров.
Артист подверг сомнению профессионализм Собчак как журналистки. По мнению основателя группы "Ленинград", она "не ставит вопросы, а пребывает в лучах софитов".
Ранее Ксения Собчак отмечала, что музыкант очень сильно проиграл, расставшись со своей бывшей супругой Матильдой Шнуровой, так как в браке с ней карьера "ленинградца" пошла в гору.
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