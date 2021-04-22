Шнуров рассказал о напряжённых отношениях с Собчак

Лидер группы "Ленинград" Сергей Шнуров обвинил скандально известную журналистку в непрофессионализме.

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Шнуров отметил, что Ксения Собчак является хорошим оппонентом, так в диалоге с ней легко выйти на конфликт.

"Собчак — удобный оппонент. В Собчак — как в сковородку горячую. Если плюнул, то обязательно зашипит. Если туда пнул, то точно будет ответ. Поэтому с ней удобно", — объяснил Шнуров в интервью Надежде Стрелец.

Музыкант объяснил, что никогда не водил дружбу с Собчак, а Ксения Анатольевна заблуждалась, если думала, что их связывает дружба.

Артист уверил, что ему всё-равно, что телеведущая о нём думает.

"В моем мире Ксения Собчак находится где-то на периферии сознания", — заявил Шнуров.

Артист подверг сомнению профессионализм Собчак как журналистки. По мнению основателя группы "Ленинград", она "не ставит вопросы, а пребывает в лучах софитов".

Ранее Ксения Собчак отмечала, что музыкант очень сильно проиграл, расставшись со своей бывшей супругой Матильдой Шнуровой, так как в браке с ней карьера "ленинградца" пошла в гору.