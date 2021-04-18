Тима Белорусских показал пятилетнюю дочь

Получив два года "домашней химии" приговором суда, Тима Белорусских решил рассказать своим поклонникам о себе.

Одним из новых фактов, поразивших поклонников, стало наличие у молодого певца пятилетней дочери. Исполнитель признался, что скрывал ребенка ради своего сценического имиджа.

"Начнем с того, что я папа. Не тот, о котором говорят ваши любимые рэперы, а реальный батя, у которого есть прекрасная дочка, которой уже, к слову, пять лет. И все это время ради того, чтобы придерживаться образа мальчика с разбитым сердцем — это все тщательно скрывалось", — сообщил Тимофей Морозов в своем Instagram.

Исполнитель постепенно делится все новыми фактами из жизни, А его фанаты узнают, чем является "домашняя химия". В Белоруссии под этим видом наказания подразумевается нахождение осужденного дома и его деятельность на работе. Ему запрещается пить алкоголь, покидать дом вечером, уезжать в другие города.

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