Юморист разместил в своём Instagram видео, на котором Иосиф Давыдович озвучивает провидческую информацию.

В словах песни Иосифа Кобзона "Не нужен мне берег Турецкий и Африка нам не нужна" многие увидели поразительное совпадение. Слова композиции звучат как никогда актуально и свежо.

"В 1978 году Кобзон предсказал нам закрытие Турции и Танзании", — гласит подпись к видео.

Подписчики оценили горький юмор комика.

"Там дальше так:

Не нужен бензин нам дешёвый

И падает пусть курс рубля

Зато президент у нас клёвый

И армия сильная, …" — поделились своим творчеством фолловеры.

"Ну Сочи и Крым держитесь!" — высказали свои предсказания интернет-пользователи.

"Египет открыт, прямой Москва-Каир, кто мешает отдыхать?" — предложили оптимисты, на что им ответили, что в Египте летом слишком жарко.

"Там +50 летом, просто ад, Я была, больше никогда". — возразили знающие люди, посетовав ещё на дороговизну.