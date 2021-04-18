Юморист разместил в своём Instagram видео, на котором Иосиф Давыдович озвучивает провидческую информацию.
В словах песни Иосифа Кобзона "Не нужен мне берег Турецкий и Африка нам не нужна" многие увидели поразительное совпадение. Слова композиции звучат как никогда актуально и свежо.
"В 1978 году Кобзон предсказал нам закрытие Турции и Танзании", — гласит подпись к видео.
Подписчики оценили горький юмор комика.
"Там дальше так:
Не нужен бензин нам дешёвый
И падает пусть курс рубля
Зато президент у нас клёвый
И армия сильная, …" — поделились своим творчеством фолловеры.
"Ну Сочи и Крым держитесь!" — высказали свои предсказания интернет-пользователи.
"Египет открыт, прямой Москва-Каир, кто мешает отдыхать?" — предложили оптимисты, на что им ответили, что в Египте летом слишком жарко.
"Там +50 летом, просто ад, Я была, больше никогда". — возразили знающие люди, посетовав ещё на дороговизну.
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