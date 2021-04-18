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Харламов рассказал об удивительном пророчестве Кобзона на 2021 год

Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Юморист разместил в своём Instagram видео, на котором Иосиф Давыдович озвучивает провидческую информацию.

Харламов рассказал об удивительном пророчестве Кобзона на 2021 год

В словах песни Иосифа Кобзона "Не нужен мне берег Турецкий и Африка нам не нужна" многие увидели поразительное совпадение. Слова композиции звучат как никогда актуально и свежо.

"В 1978 году Кобзон предсказал нам закрытие Турции и Танзании", — гласит подпись к видео.

Подписчики оценили горький юмор комика.

"Там дальше так:
Не нужен бензин нам дешёвый
И падает пусть курс рубля
Зато президент у нас клёвый
И армия сильная, …" — поделились своим творчеством фолловеры.

"Ну Сочи и Крым держитесь!" — высказали свои предсказания интернет-пользователи.

"Египет открыт, прямой Москва-Каир, кто мешает отдыхать?" — предложили оптимисты, на что им ответили, что в Египте летом слишком жарко.

"Там +50 летом, просто ад, Я была, больше никогда". — возразили знающие люди, посетовав ещё на дороговизну.

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Иосиф Кобзон. Не нужен мне берег турецкий (Летят перелётные птицы)
Автор: Елена Былкина
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