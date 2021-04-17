Онкобольная Светлана Крючкова рассказала о борьбе с раком

70-летняя звезда фильма "Большая перемена" объяснила, что злокачественную опухоль у неё обнаружили на последней стадии развития онкологического заболевания.

Шансы на выживание у Светланы Крючковой были крайне ничтожны. Медики всё же остановили прогрессирующий рост клеток.

Светлана Николаевна вспомнила, что тревожный сигнал подал ей её кот. Актриса заметила, что домашний питомец всё чаще ложился ей на одно и то же место и почему-то рычит.

Именно это заставило Крючкову обратиться к врачам за диагностикой.

Медики обнаружили у актрисы 15 сантиметровую опухоль четвертой стадии.

"Я поехала в Германию на операцию и не знала, вернусь или нет. В театре были те, кто не верил в благополучный исход. Но я прилетела 7 октября, а 11-го мы играли премьеру на сцене БДТ — "Игрок". Там я, кстати, пою песню на немецком языке: учила ее по дороге на облучения, просила водителя меня поправлять. Спектакль идет уже шесть лет", — цитирует слова Светланы Николаевны Пятый канал.

Артистка полна творческих планов и собирается ещё долго радовать публику на театральной сцене.

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