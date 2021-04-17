Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Роспотребнадзор не видит еще стабильности в ситуации с коронавирусом
В храме под Тверью обнаружены бесы с ноутбуками
Вильфанд: однородности от лета ждать не стоит
Тромбоз продолжает шагать по миру. О "побочках" вакцины AstraZeneca
Предложена идея, как помочь застряявшим в Турции туристам
Госдеп США прокомментировал контрсанкции со стороны России
Илон Маск выиграл контракт NASA на полет астронавтов к Луне
Три участника экипажа МКС возвращаются домой
Принц Филипп будет похоронен сегодня в Виндзорском замке

Онкобольная Светлана Крючкова рассказала о борьбе с раком

Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

70-летняя звезда фильма "Большая перемена" объяснила, что злокачественную опухоль у неё обнаружили на последней стадии развития онкологического заболевания.

Онкобольная Светлана Крючкова рассказала о борьбе с раком

Шансы на выживание у Светланы Крючковой были крайне ничтожны. Медики всё же остановили прогрессирующий рост клеток.

Светлана Николаевна вспомнила, что тревожный сигнал подал ей её кот. Актриса заметила, что домашний питомец всё чаще ложился ей на одно и то же место и почему-то рычит.

Именно это заставило Крючкову обратиться к врачам за диагностикой.

Медики обнаружили у актрисы 15 сантиметровую опухоль четвертой стадии.

"Я поехала в Германию на операцию и не знала, вернусь или нет. В театре были те, кто не верил в благополучный исход. Но я прилетела 7 октября, а 11-го мы играли премьеру на сцене БДТ — "Игрок". Там я, кстати, пою песню на немецком языке: учила ее по дороге на облучения, просила водителя меня поправлять. Спектакль идет уже шесть лет", — цитирует слова Светланы Николаевны Пятый канал.

Артистка полна творческих планов и собирается ещё долго радовать публику на театральной сцене.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

Я перестала дышать! Светлана Крючкова едва не потеряла все из-за ошибки врача
Автор: Елена Былкина
Последние материалы
Онкобольная Светлана Крючкова рассказала о борьбе с раком
Навальный объяснил, почему к нему не пускают врача
Гальцев показал, как выглядел почти тридцать лет назад
Алла Пугачёва поддержала Манижу на фоне травли
Роспотребнадзор не видит еще стабильности в ситуации с коронавирусом
В храме под Тверью обнаружены бесы с ноутбуками
Вильфанд: однородности от лета ждать не стоит
Тромбоз продолжает шагать по миру. О "побочках" вакцины AstraZeneca
Предложена идея, как помочь застряявшим в Турции туристам
Госдеп США прокомментировал контрсанкции со стороны России
Популярное
Новости спорта
Британцев возмутила новая олимпийская форма сборной России

Журналист New York Times из Великобритании Тарик Панья возмутился новой формой российских спортсменов для Олимпиады в Токио.

Британцев возмутила новая олимпийская форма сборной России
Лукашенко перед "смертью" развил бурную деятельность
Новости Белоруссии
Лукашенко перед "смертью" развил бурную деятельность
США и Канада. Новости и аналитика
Жёсткий ответ Путина на санкции США жизненно необходим
Долговой рынок
Россия практически избавилась от долгосрочных гособлигаций США
Василий Амирджанов Группе "Ногу свело" сорвали гастрольный тур Василий Амирджанов Любовь Степушова Лукашенко перед "смертью" развил бурную деятельность Любовь Степушова Усам Оздемиров Рекорды агропрома и скрытые резервы Усам Оздемиров
США и Канада. Новости и аналитика
Госдеп США прокомментировал контрсанкции со стороны России
Российский шоу-бизнес
Как Алла Пугачёва отметила свой день рождения?
Мишустин привёз Лукашенко "карты Путина"
Новости Белоруссии
Мишустин привёз Лукашенко "карты Путина"
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте
Антиопечатка

Copyright © 1999-2021, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников