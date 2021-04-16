Леонид Агутин рассказал, как чуть было не изменил Варум

Леонид Агутин вспомнил инцидент, который произошёл с ним в Юрмале и едва не закончился разводом, а именно — свою "публичную измену" Анжелике Варум.

В одной из самых крепких пар шоу-бизнеса не всегда всё было гладко. Десять лет назад папарацци сфотографировали, как Агутин крепко целует какую-то брюнетку на публичном мероприятии.

Варум этот эпизод пришёлся не по нраву, поэтому над супругами нависла угроза развода.

"На какие-то несколько минут крыша моя съехала. Это был неприятный момент. Мы тогда с супругой поругались. Даже не поругались, а очень расстроились. Дня три мы были в состоянии развода, но потом не смогли, — рассказал музыкант в интервью журналисту Юрию Костину.

Певец объяснил, что теперь старается держать себя в руках на шумных вечеринках. Он уверен, что та минутная слабость была вызвана сильной усталостью после работы.

Сама Варум объясняла в своём микроблоге, насколько непросто сохранять брак.

"Если Вы всё же сориентированы на семью и Вам посчастливится дожить с любимым человеком до серебряной свадьбы, готовьтесь, на пути Вас ждёт много сюрпризов. И не ждите подвоха только от мужчин. Порой, совершенно неожиданно, Вы можете удивить себя саму!" — написала Анжелика в Instagram.

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