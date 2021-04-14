Солист "Иванушек International" скоро станет дедом

У солиста поп-группы "Иванушки International" Кирилла Андреева скоро появится внучка. Родителями готовятся стать его сын Кирилл с супругой Аделина.

В личном блоге Аделины появились фото, где четко видно ее округлившийся живот, да и подпись «Мы очень тебя ждем, наш маленький ангел» говорит сама за себя. При этом по данным «Комсомольской правды», полученным от друзей пары, у четы Андреевых появится дочка.

Андреев-старший станет дедушкой впервые. Его сын занимается баскетболом и рукопашным боем.

В феврале у бывшей жены другого солиста группы, Андрея Григорьева-Апполонова, родился четвёртый сын.