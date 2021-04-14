У солиста поп-группы "Иванушки International" Кирилла Андреева скоро появится внучка. Родителями готовятся стать его сын Кирилл с супругой Аделина.
В личном блоге Аделины появились фото, где четко видно ее округлившийся живот, да и подпись «Мы очень тебя ждем, наш маленький ангел» говорит сама за себя. При этом по данным «Комсомольской правды», полученным от друзей пары, у четы Андреевых появится дочка.
Андреев-старший станет дедушкой впервые. Его сын занимается баскетболом и рукопашным боем.
В феврале у бывшей жены другого солиста группы, Андрея Григорьева-Апполонова, родился четвёртый сын.
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